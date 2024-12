Roddick su Jasmine Paolini si lascia andare: la sua frase è un grande elogio

Andy Roddick sta dispensando da tempo complimenti per il movimento del tennis italiano. Dopo aver elogiato a più riprese Jannik Sinner, l'ex campione statunitense si è concentrato su Jasmine Paolini, numero quattro del mondo dopo un 2024 da due finali Slam, a cui si aggiungono l'oro olimpico in doppio e il trionfo in Billie Jean King Cup. Risultati che Roddick ha commentato durante il suo podcast "Served with Andy Roddick".