Kyrgios attacca ancora, Sinner ed Errani nel mirino: “Mi prendi per il c…”

Nick Kyrgios continua la sua battaglia mediatica contro J annik Sinner a colpi di tweet. L'ultimo post nel quale il tennista australiano è tornato a fare riferimento all'azzurro, è stato in risposta ad una battuta di un tifoso, che tirava in ballo il numero uno al mondo e Sara Errani.

Kyrgios, il post contro Sinner e Errani

La tennista italiana aveva criticato le recenti esternazioni di Kyrgios. "Ha fatto delle dichiarazioni un pò forti. Poi quando non sei in giro e giochi meno… mi è sembrato egocentrico e non mi è piaciuto tanto", aveva detto la tennista azzurra. Kyrgios, rispondendo ad un tweet di un tifoso che attaccava la Errani e Sinner, ha riposto in modo diretto: "Mi prendi per il c***", con una emoticon che simboleggia un sorriso. Tantissimi i commenti di tifosi e fan di Sinner, infuriati per questo ennesimo post.

Kyrgios torna in campo a Brisbane: ecco quando

Kyrgios è pronto a tornare in campo. Il 30 dicembre a Brisbane sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 31 nel ranking Atp, un anno e mezzo dopo l'ultimo incontro ufficiale nel circuito maggiore. L’australiano giocherà anche in doppio con Djokovic. Ma il suo obiettivo è dimostrare di essere competitivo in uno Slam e sfidare Sinner, magari agli Australian Open.