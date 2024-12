Berrettini-Thompson, Atp Brisbane: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

È stato sorteggiato il tabellone principale dell' Atp 250 di Brisbane , in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio. La nuova stagione di Matteo Berrettini inizierà contro l'australiano, numero 26 del mondo, Jordan Thompson . Il romano è stato inserito nella parte bassa del tabellone e in un eventuale quarto di finale potrebbe incrociare Grigor Dimitrov , numero 2 del seeding e campione in carica nel torneo.

Berrettini-Thompson, quando si gioca il match

Il match, valevole per il primo turno dell'Atp 250 di Brisbane, è in programma lunedì 30 dicembre con campo e orario ancora da definire.

Berrettini-Thompson, i precedenti

Un solo precedentente tra Berrettini e Thompson, quello andato in scena al secondo turno degli US Open 2019 che ha visto il romano imporsi con il punteggio di 7-5 7-6(5) 4-6 6-1.

Berrettini-Thompson, dove vederla in tv

La sfida tra Berrettini e Thompson a Brisbane sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Il primo avversario di Arnaldi

Berrettini non sarà l'unico tennista azzurro al via nel primo torneo Atp della stagione. Presente in main draw anche Matteo Arnaldi, che se la vedrà al debutto con l'australiano Alexei Popyrin. Il sanremese si trova nella parte alta del tabellone e ai quarti di finale potrebbe incrociare il numero uno del seeding Novak Djokovic.

Atp 250 Brisbane, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.006

SECONDO TURNO – € 9.950

QUARTI DI FINALE – € 16.916

SEMIFINALE – € 29.760

FINALISTA – € 50.354

VINCITORE – € 86.244