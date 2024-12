Paolini e Cobolli, Italia alla United Cup: quando gioca, orario e dove vederla in tv

Italia-Svizzera, quando si gioca

La sfida tra Italia e Svizzera è in programma a partire dalle ore 7:30 di domenica 29 dicembre sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney. Ad aprire le danze sarà il singolare femminile tra Paolini e Bencic, seguito dal match maschile tra Cobolli e Stricker prima del doppio misto che vedrà impegnati Errani/Vavassori contro Bencic/Stricker.

Italia-Svizzera, gli avversari di Paolini e Cobolli

La stagione di Paolini inizierà contro Belinda Bencic. La tennista svizzera, tornata in campo qualche mese fa dopo la maternità, ha raggiunto in carriera un best ranking di numero 4 del mondo. All'esordio ha avuto la meglio sulla francese Chloe Paquet con il punteggio di 6-3 6-1. Due i precedenti tra Paolini e Bencic, con la svizzera che ha vinto entrambe le sfide. Sarà invece Stricker il primo avversario di Cobolli. Nella sfida contro la Francia, il numero 300 del mondo si è arreso ad Ugo Humbert con lo score di 6-3 7-5. Un solo precedente tra Cobolli e Stricker, quello vinto dall'azzurro alle Next Gen Atp Finals 2023. A chiudere il tie sarà il doppio misto che vedrà scendere in campo Sara Errani e Andrea Vavassori contro gli stessi Bencic/Stricker.

Italia-Svizzera, dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Svizzera in United Cup sarà trasmessa in esclusiva da Supertennis e in streaming su Supertennix.

United Cup, il montepremi

Il montepremi complessivo è di 11,17 milioni di dollari. I top 10 del ranking ricevono un gettone di partecipazione di 230 mila dollari e, in caso di vittoria di un match, possono guadagnare da 42.800 dollari nel round robin fino a 280.250 dollari con un successo in finale.