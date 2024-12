Kyrgios durissimo: "Sinner irrispettoso, ha fallito due test antidoping. Ecco perché non starò mai zitto"

Kyrgios, attacco clamoroso: "Sinner irrispettoso"

Kyrgios non ha più freni, accusa Sinner di essere irrispettoso nei confronti del tennis: “È ridicolo, secondo me. Non cercherei mai, in tutta la mia vita, di doparmi in questo sport. Quando ho subito un infortunio come quello che ho subito io, ovviamente ci sono cose che potrebbero accelerare la guarigione, aiutarmi a tornare al livello massimo, aiutarmi a recuperare... ma io non sono così. Sono sempre contrario a questo. Quindi, quando la gente dice che sono irrispettoso nei confronti dello sport, penso che qualcuno come lui, che ha cercato di imbrogliare il processo, e in realtà non l'ha fatto completamente per i propri meriti, sia quello irrispettoso, secondo me. Devo essere chiaro su questo argomento perché non credo che ci siano abbastanza persone che ne parlano. Penso che la gente stia cercando di nascondere la questione sotto il tappeto".