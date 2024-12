Paolini diretta United Cup: segui le partite dell'Italia di tennis LIVE

Dopo una stagione straordinaria, e chiusa con il trionfo nella Billie Jean King Cup, Jasmine Paolini si prepara a tornare in campo. L'azzurra sfiderà Belinda Bencic nel secondo singolare tra Italia e Svizzera di United Cup , dopo la vittoria di Cobolli nella prima sfida contro Stricker. Infine sarà il momento del doppio misto, con Sara Errani e Andrea Vavassori che sfideranno gli svizzeri Belinda Bencic/Dominic Stricker. Segui la diretta.

9:55

Break Bencic, punteggio sul 4-1

A sorpresa arriva il controbreak di Bencic, che prova a tornare nel set.

9:50

Ancora break Paolini, ora 4-0

Secondo break a zero di Paolini, che domina questo primo set portandosi sul 4-0. Match a senso unico fin qui.

9:46

Paolini allunga: ora 3-0

Palla break per Bencic, subito annullata da Paolini che poi tiene il servizio e si porta sul 3-0.

9:40

Dominio Paolini fin qui: break a zero!

Otto punti di fila per Paolini, che nel secondo game chiude un pesante break a zero che la porta in vantaggio sul 2-0.

9:37

Paolini parte forte: 1-0

Servizio a zero di Paolini ad aprire questo match.

9:34

Paolini-Bencic, si comincia!

Inizia il singolare femminile tra Paolini e Bencic con l'azzurra al servizio.

9:26

Paolini in campo! Applausi dal pubblico

Fa il suo ingresso in campo Jasmine Paolini, accolta dagli applausi del pubblico australiano. Ora il riscaldamento pre-partita e poi inizierà il match.

9:15

United Cup, tocca a Paolini: i precedenti con Bencic

È il momento di Jasmine Paolini, che farà il suo debutto contro Belinda Bencic. La tennista svizzera, tornata in campo qualche mese fa dopo la maternità, ha raggiunto in carriera un best ranking di numero 4 del mondo. All'esordio ha avuto la meglio sulla francese Chloe Paquet con il punteggio di 6-3 6-1. Due i precedenti tra Paolini e Bencic, con la svizzera che ha vinto entrambe le sfide.

9:11

+++ Cobolli batte Stricker! Primo punto per l'Italia +++

Flavio Cobolli si prende il tie-break e la sfida contro Stricker per 2-0 (6-3, 7-6). Primo punto per l'Italia che va in vantaggio sulla Svizzera.

9:08

Cobolli avanti nel tie-break

Cambio campo sul 4-2 per il giovane azzurro, ad un passo dalla vittoria.

9:05

Cobolli-Stricker, si va al tie-break!

Servizio a zero del servizio, set sul 6-6 che sarà risolto al tie-break. In caso di vittoria, Cobolli chiuderebbe così la prima sfida.

9:01

Cobolli torna avanti, ora 6-5

L'azzurro concede un solo punto in battuta e si garantisce almeno il tie-break.

8:58

Nulla da fare per Cobolli, si va avanti

Stricker riesce a tenere il servizio, set sul 5-5 e che andrà dunque avanti.

8:54

Cobolli ancora avanti, ora 5-4

Ancora nessun break in questo secondo set, con Cobolli avanti e Stricker che dovrà servire per restare nel set. Con un break l'azzurro chiuderebbe questo primo singolare.

8:49

Cobolli si salva, ma che fatica: 4-3

Game ai vantaggi, con Stricker vicino al break ma il giovane azzurro riesce ad annullarlo e resiste fino alla fine, tenendo la battuta. Ritmi indiavolati, la qualità del match sta salendo vertiginosamente.

8:41

Ancora parità, si alzano i ritmi: 3-3

Rimane la situazione di parità, con entrambi gli sfidanti che tengono i turni di battuta. Si alzano i ritmi con scambi spettacolari che infiammano il pubblico australiano.

8:33

Stricker torna in parità: 2-2

Risposta dello svizzero, che tiene la battuta e riporta tutto in parità. Battuta di nuovo a Cobolli.

8:28

Cobolli si porta in vantaggio: ora 2-1

Intanto prosegue il secondo set, con Cobolli che tiene due turni di servizio e si porta momentaneamente sul 2-1.

8:23

United Cup, gli orari e come vederla in diretta

Tutte le informazioni sul match dell'Italia in United Cup, con gli orari dei match e come seguirli in diretta tv o streaming. LEGGI TUTTO

8:19

Cobolli vince il primo set contro Stricker

Si chiude intanto un grande primo set per Flavio Cobolli, che va in vantaggio chiudendo sul 6-3. Il giovane azzurro è in controllo ed ora è più vicino a portare il primo punto all'Italia.

8:15

Paolini in campo dopo Cobolli-Stricker

La numero 4 del mondo si prepara al debutto in United Cup: scenderà in campo dopo Cobolli-Stricker, primo singolare della sfida che è al momento al primo set.

Sydney - Australia