Italia-Francia, United Cup: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Italia-Francia, quando si gioca

La sfida tra Italia e Francia è in programma a partire dalla mezzanotte e mezza della notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney.

Italia-Francia, gli avversari di Paolini, Cobolli e del doppio

Il primo match sarà quello tra l'azzurro Flavio Cobolli e Ugo Humbert. Successivamente, Jasmine Paolini affronterà Chloe Paquet. Nel terzo e ultimo match, la coppia Sara Errani-Andrea Vavassori si troverà di fronte ai francesi Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.

Italia-Francia, dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Francia in United Cup sarà trasmessa in esclusiva da Supertennis e in streaming su Supertennix.

United Cup, il montepremi

Il montepremi complessivo è di 11,17 milioni di dollari. I top 10 del ranking ricevono un gettone di partecipazione di 230 mila dollari e, in caso di vittoria di un match, possono guadagnare da 42.800 dollari nel round robin fino a 280.250 dollari con un successo in finale.