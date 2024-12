Da Berrettini a Musetti: quanti campioni passati per il Lemon Bowl

Per chi è a caccia di nuovi astri nascenti del tennis, il Lemon Bowl è una tappa obbligata. Il torneo giovanile romano, giunto alla sua quarantunesima edizione, raduna da decenni i giovanissimi talenti della racchetta. Quest'anno, teatro dell'evento sarà il leggendario Foro Italico, che permetterà ai partecipanti di calcare lo stesso palcoscenico dei più grandi tennisti del mondo, impegnati a maggio agli Internazionali d'Italia. A oggi sono tantissimi gli ex giocatori del Lemon Bowl, tra chi lo ha vinto e chi no, a essersi affermati nel circuito.

Berrettini e Giorgi Matteo Berrettini (nella foto sopra) e Camila Giorgi hanno più di una cosa in comune: entrambi sono stati numero uno d'Italia nei rispettivi ranking, ma nessuno dei due ha alzato la coppa al Lemon Bowl. Il classe 1996 è stato un assiduo frequenteatore dei campi del torneo post-natalizio, essendo lui romano, senza però mai trionfare in nessuna delle categorie. Anche per Giorgi, nonostante un talento che già si era intravisto, non è mai arrivato il successo tanto cercato nell'evento giovanile.

Musetti e Cocciaretto Qualche anno più tardi, sono comparsi sui campi del Lemon Bowl anche Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto (nella foto sopra). Il carrarino ha conquistato il titolo under 10 nel 2012, mentre la classe 2001 si è imposta nella stessa categoria al femminile, ma nel 2011. I due, pur ancora giovani, sono ormai lanciati nel circuito maggiore e hanno conquistato rispettivamente Coppa Davis e Billie Jean King Cup lo scorso novembre. Per Musetti un 2024 che ha portato anche la prima semifinale Slam a Wimbledon e il bronzo olimpico a Parigi.

La dinastia Cobolli Flavio Cobolli (nella foto sopra) si è arrampicato fino alla posizione numero 32 del ranking Atp in questo 2024. La storia della sua famiglia al Lemon Bowl parte però dal titolo conquistato negli anni '80 da papà Stefano, che nella classifica maschile è arrivato a essere numero 236. Padre e figlio sono tornati assieme al torneo negli anni in cui è toccato a Flavio disputarlo.

Gli altri italiani Ha calcato i campi del Lemon Bowl anche Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros 2022 e vincitrice della Billie Jean King Cup con l'Italia lo scorso ottobre, che nel 2003 si è aggiudicata il titolo under 10. "Le memorie che mi legano al Lemon Bowl sono bellissime", ha dichiarato la giocatrice toscana anni dopo. Presenti nell'elenco dei partecipanti delle passate edizioni anche i romani Martina Di Giuseppe (ritiratasi due anni fa) e Giulio Zeppieri (nella foto sotto), fino a Matteo Gigante, anche lui prodotto del tennis capitolino, e Mattia Bellucci (nella foto sopra), tennista lombardo oggi a ridosso della top 100 Atp.

Quanti stranieri Tantissimi i nomi degli stranieri illustri passati per il Lemon Bowl: da Ivan Ljubicic e Yanko Tipsarevic tra gli uomini, fino a Jelena Jankovic e Anna Kournikova tra le donne. Ma le presenze di livello non si contano: hanno calcato i campi del torneo per giovanissimi anche Mario Ancic, Borna Coric, Igor Andreev, Dimitry Tursunov, Damir Dzumhur, e al femminile Nastia Miskina, Ana Konjuk, Miryana Lucic, Emanuelle Gagliardi e molti altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA