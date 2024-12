Atp Hong Kong, esordio vincente per Sonego. Darderi eliminato

HONG KONG (CINA) - Debutto con vittoria per Lorenzo Sonego, impegnato nel torneo di Hong Kong (Atp 250, 766.290 dollari di montepremi sul cemento). Il tennista piemontese piega al primo turno lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 6 del tabellone, per 7-6 (4), 6-3 in un'ora e mezza di partita: si giocherà l'accesso ai quarti di finale contro il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e lo statunitense Learner Tien.