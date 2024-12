Kyrgios e Djokovic, dagli attacchi a Sinner al doppio spettacolare a Brisbane

È arrivato il tanto atteso ritorno in campo di Nick Kyrgios. Dopo oltre un anno e mezzo di stop per i ripetuti infortuni al polso e al piede, il tennista australiano è tornato a disputare una partita ufficiale. Lo ha fatto nell'Atp 250 di Brisbane, torneo in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio, dove in attesa dell'esordio in singolare che lo vedrà opposto a Giovanni Mpetshi Perricard, ha dato spettacolo in doppio al fianco di Novak Djokovic nel match di primo turno. Dagli attacchi social a Jannik Sinner, più volte criticato per le vicende legate al caso doping, Nick è tornato a far parlare in campo nella rassegna che lo vide trionfare nel 2018 in singolare.