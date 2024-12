Vittoria per Matteo Arnaldi nel primo turno del torneo Atp di Brisbane, in Australia. L'azzurro, numero 37 Atp, ha battuto il padrone di casa Alexei Popyrin, numero 24 Atp e testa di serie numero 7 del torneo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 9 minuti di gioco. I due non si incontravano dalla finale di Coppa Davis 2023, quando Arnaldi battè l'australiano nella prima delle tre sfide concluse con il trionfo dell'Italia.