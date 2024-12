United Cup, l'Italia vola ai quarti: battuta la Francia 3-0

L'Italia ha battuto 3-0 la Francia nell'ultima sfida del girone D della United Cup di tennis, conquistando un posto nei quarti di finale. Nella prima delle tre sfide, giocate a Sydney nella notte italiana, Flavio Cobolli ha sconfitto in tre set Ugo Humbert (3-6, 7-6, 6-2). Jasmine Paolini ha poi assicurato la vittoria degli azzurri battendo la francese Chloe Paquet 6-0 6-2. La serie è stata chiusa dal doppio misto composto da Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno superato in due set Elixane Lechemia ed Édouard Roger-Vasselin con il punteggio 6-3 7-6. L'Italia aspetta ora la sfida tra Gran Bretagna e Argentina per conoscere il nome della sua avversaria nei quarti di finale.