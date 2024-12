Tsitsipas, durissimo sfogo durante un match: "Dove c... penso di andare?"

PERTH (AUSTRALIA) - Un match da dimenticare quello di United Cup perso da Stefanos Tsitsipas a Perth contro Alexander Shevchenko, 24enne nunero 78 del mondo che ha battuto in due set (6-4, 7-6) il 28enne greco (n.11 Atp) contribuendo così al successo del Kazakistan e alla qualificazione ai quarti (mentre gli ellenici, inseriti nel Gruppo C, dovranno sperare di essere una delle migliori seconde per passare il turno.