Ritorno in campo amaro per Kyrgios: sconfitto all'esordio a Brisbane

Non è andato come previsto il ritorno in campo di Nick Kyrgios. Il tennista australiano, dopo aver messo in scena un vero e proprio show per raggiungere il secondo turno nel tabellone di doppio al fianco di Novak Djokovic, si è arreso all'esordio in singolare nell'Atp 250 di Brisbane al francese, numero 31 del mondo, Giovanni Mpetshi Perricard, con il punteggio di 7-6(2) 6-7(4) 7-6(3). In un match dominato dai servizi Mpetshi Perricard ha messo a segno 36 ace contro i 15 di Kyrgios, mentre sono stati appenna 44 i punti vinti dai due giocatori in risposta al termine di una partita da 39 game. È dunque il francese a conquistare l'accesso al secondo turno e a guadagnare la sfida con il numero 4 del seeding, Frances Tiafoe.