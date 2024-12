Kyrgios, altro attacco gratuito a Sinner: "Almeno io...". Sui social è bufera

Nonostante la buona prestazione, Nick Kyrgios è uscito sconfitto per 7-6(2) 6-7(4) 7-6(3) dalla sfida con Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno dell'Atp 250 di Brisbane. Per il tennista australiano si trattava del primo match ufficiale in singolare dopo un anno e mezzo dall'ultima volta. Nella giornata di ieri era invece arrivato il successo in doppio in coppia con Novak Djokovic che gli ha permesso di conquistare l'accesso al secondo turno.