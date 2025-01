Kyrgios e il dettaglio del polso: la foto sui social fa scattare l'allarme

BRISBANE (Australia) - Il rientro di Nick Kyrgios nel circuito Atp non poteva avere un avvio peggiore. Il tennista australiano è stato eliminato sia dal torneo di doppio - in coppia con Novak Djokovic - sia nel torneo di singolare. La sconfitta incassata a Brisbane contro Giovanni Mpetshi Perricard dopo tre set conclusi tutti ai tie-break, ha avuto anche dei riscontri negativi anche dal punto di vista fisico.

Kyrgios, il problema al polso mette a rischio gli Open d’Australia

Nick Kyrgios era rimasto per diciotto mesi lontano dai campi di tennis per un guaio al polso della mano destra. Il problema fisico sembrava ormai alle spalle, ma durante la sfida contro Giovanni Mpetshi Perricard si è ripresentato: il tennista australiano è stato costretto a comprimere l’articolazione con una fasciatura, ma la soluzione non sembra essere risolutiva. Nick Kyrgios rischia così di saltare l’appuntamento con gli Australian Open che inizieranno il prossimo 12 gennaio 2025.