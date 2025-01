Italia ai quarti di finale in United Cup: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Vinta nettamente anche la seconda sfida, l'Italia si prepara a sfidare la Repubblica Ceca nei quarti di finale di United Cup. Al momento la selezione azzurra è imbattuta anche nelle singole sfide, grazie al doppio successo per 3-0 contro Svizzera e Francia.

Italia-Repubblica Ceca, quando si gioca

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca è in programma a partire dalle ore 7:30 italiane di venerdì 3 gennaio sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney.

Italia-Repubblica Ceca, gli avversari di Paolini, Cobolli e del doppio

Il primo match sarà quello tra l'azzurra Jasmine Paolini e Karolina Muchova. Successivamente, Flavio Cobolli affronterà Tomas Machac. Nel terzo e ultimo match, la coppia Sara Errani-Andrea Vavassori si troverà di fronte alla coppia ceca, ancora da ufficializzare.

Italia-Repubblica Ceca, dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Repubblica Ceca in United Cup sarà trasmessa in esclusiva da Supertennis e in streaming su Supertennix.

United Cup, il montepremi

Il montepremi complessivo è di 11,17 milioni di dollari. I top 10 del ranking ricevono un gettone di partecipazione di 230 mila dollari e, in caso di vittoria di un match, possono guadagnare da 42.800 dollari nel round robin fino a 280.250 dollari con un successo in finale.