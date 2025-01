Pietrangeli e la frase su Sinner fuori l'ospedale: "Ora tiferò per lui e..."

Pietrangeli, la frase su Sinner

"Per fortuna non mi è mancato ne la presenza ne l'affetto dei miei cari. Qual è stata la visita più inaspettata o che mi ha fatto più piacere? Quella di Licia Colò (con cui ha avuto una relazione, ndr)". Non poteva mancare un commento su Jannik Sinner e gli altri azzurri che saranno impegnati agli Australian Open. "Li seguirò, certo. Ora che va meglio non mancherò di fare il tifo per tutti i giocatori italiani".