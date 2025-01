Sinner e il dettaglio nel tunnel agli Australian Open subito virale: lo sguardo dice tutto

È ufficialmente iniziata la corsa di Jannik Sinner alla difesa del titolo degli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. Dopo aver trascorso le feste in famiglia, il numero uno al mondo è atterrato a Melbourne dove ha già svolto il primo allenamento in vista dell'esordio nel nuovo anno che avverrà il 7 gennaio, quando affronterà nell'AO Opening Week il padrone di casa Alexei Popyrin, mentre venerdì 10 sfiderà, sempre in un match di esibizione, Stefanos Tsitsipas. Il campione azzurro ha già avuto modo di calcare il cemento della Rod Laver Arena, dove ha diviso il campo con Cruz Hewitt, il figlio dell'ex numero uno al mondo Leyton, in gara quest'anno grazie ad una wild-card.