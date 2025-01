Fognini ko e quasi in lacrime: è allarme per gli Australian Open

Infortunio per Fabio Fognini durante il primo match dell'anno. Nel corso della sfida contro Benjamin Bonzi , nel primo turno di qualificazione al torneo Atp 250 di Adelaide, il tennista ligure ha accusato un problema fisico. Durante il sesto game, infatti, il 37enne ha chiamato medical time out per farsi soccorrere immediatamente. Nelle immagini che circolano sul web, si vede il fisioterapista che verifica un eventuale problema al piede sinistro , mentre sul volto del giocatore appare un'espressione dolorante.

Fognini si ritira dal match

Poco dopo la decisione: inevitabile il ritiro dall'incontro per Fognini. L'ex numero nove del mondo si alza zoppicante per dirigersi fuori dal campo, quasi in lacrime per il dolore. Sarebbe stato possibile continuare per il taggiasco, che ora proverà a recuperare per gli Australian Open. Maggiore chiarezza sarà fatta dopo alcuni esami per capire l'entità del problema.