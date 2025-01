Paura per Anna Kalinskaya, si sente male in campo ad Adelaide: interviene il medico

Anna Kalinskaya, inizio da incubo

Peggio di così non poteva partire la nuova stagione di Anna Kalinskaya. Stava giocando sottotono contro la Bencic un sedicesimo di finale di un match Wta ad Adelaide. Sotto di un set (6-2) e di un game nel secondo set (1-0), la ragazza di Jannik si è fermata. Un medico è entrato in campo per misurarle la pressione al braccio. Anna sembrava stanca, ci sono stati attimi di paura in Australia. Subito dopo la decisione del forfait. Anna, dunque, ha alzato bandiera bianca chiudendo subito il torneo.