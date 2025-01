Alcaraz rivoluziona tutto in Australia: la mossa a sorpresa che spiazza Sinner

Alcaraz, una novità importante nel 2025

Durante tutta la preseason Alcaraz ha lavorato insieme ai suoi allenatori Juan Carlos Ferrero e Samuel Loper per rendere il servizio più veloce e dinamico. "Ci abbiamo lavorato e sì, è qualcosa che devo migliorare - aveva detto qualche mese fa lo spagnolo -. Penso che possa essere molto utile per il mio gioco. Riguarda solo il movimento, che ora mi permette di andare un po' più in alto. Sia le gambe che le braccia sono più dinamiche. È un cambiamento che mi fa colpire la palla più in alto e guadagnare così direzione e potenza". Per adottare questa nuova meccanica Alcaraz si è allenato con esercizi come la simulazione con un cono nella mano destra al posto della racchetta o l'uso di un piccolo canestro da basket per misurare l'altezza e la direzione del lancio della palla.