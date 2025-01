Australian Open, Berrettini non ha dubbi: "Ecco perché Sinner può vincere ancora"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sale l'attesa tra i tifosi italiani in vista degli Australian Open e non solo per Jannik Sinner, che a Melbourne difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Tanti anche i sostenitori di Matteo Berrettini, insieme al numero uno del mondo protagonista nell'ultima Coppa Davis vinta dall'Italia (la seconda di fila e terza in assoluto dopo quella del 1976 in Cile).