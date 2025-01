Norrie impazzisce, lancia la racchetta contro una spettatrice: nessuna squalifica! VIDEO

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Clamoroso all' Atp Auckland , torneo 250 in corso in Nuova Zelanda : Cameron Norrie si è reso protagonista di un gesto diventato virale sui social. Durante il match del primo turno con il lucky loser Diaz Acosta - poi perso col punteggio di 6-2, 6-3 dopo un'ora e 23' di partita - il britannico ha lanciato la sua racchetta verso la tribuna dell'ASB Tennis Centre, colpendo leggermente una spettatrice del pubblico in prima fila . La donna, rimasta per fortuna illesa, non è rimasta colpita da quanto accaduto e, al contrario, l'episodio le ha strappato più di un sorriso.

Norrie lancia la racchetta contro una spettatrice: nessuna squalifica

L'incredibile leggerezza è costata al britannico un semplice warning che lo ha salvato da una squalifica che sarebbe stata certa. Un episodio, quello che ha visto protagonista Norrie, che ci riporta indietro di qualche anno quando, agli US Open 2020, un nervoso Novak Djokovic lanciò una pallina colpendo una giudice di linea. Il gesto venne immediatamente condannato, tanto che il campione serbo subì l'immediata squalifica dal torneo.

Norrie si scusa: "Non vado fiero di quanto accaduto oggi"

Il tennista britannico ha poi spiegato a fine partita quanto accaduto: "Ho chiesto subito scusa a quella donna, ma non ha avuto alcun problema... L'ho appena sfiorata e si è fatta una risata. Ovviamente non avevo alcuna intenzione di colpirla. Non mi sentivo al meglio in quel momento e ho lanciato la racchetta, ovviamente non è una cosa di cui vado fiero. In passato - sottilinea Norrie - abbiamo visto squalifiche per eventi simili o se una volta colpiti poi non si sentono bene. Ripeto: non volevo farlo e non è da me fare una cosa de genere. Ho subito chiesto scusa a lei e chiedo scusa in generale per come mi sono comportato".