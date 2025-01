Djokovic apre la porta e... spunta Sinner a sorpresa: il primo incontro agli Australian Open è tutto da ridere

In attesa di una possibile sfida sul campo, è arrivato il primo incontro del 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic . Come immortalato dai social ufficiali degli Australian Open , il numero uno al mondo e il 24 volte campione Slam si sono incrociati negli spogliatoi della Rod Laver Arena salutandosi affettuosamente tra scherzi e risate con lo staff del tennista serbo. Lo scorso anno proprio sul Centrale di Melbourne Park arrivò la terza vittoria in carriera di Sinner su Djokovic nella semifinale dello Slam australiano, che lanciò il campione azzurro verso il successo in finale contro Daniil Medvedev e, quindi, verso la conquista del suo primo titolo Major.

Sinner-Djokovic, i primi impegni del 2025

Se bisognerà attendere l'inizio degli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio, per vedere l'esordio in un match ufficiale della stagione di Sinner, Djokovic ha già disputato il suo primo torneo dell'anno. Nole è uscito sorprendentemente di scena nei quarti di finale dell'Atp 250 di Brisbane per mano di Reilly Opelka e proprio a Melbourne proverà a riscattarsi. Sinner ha invece vinto la prima partita dell'anno battendo Alexei Popyrin in una sfida di esibizione all'AO Opening Week, dove nei prossimi giorni saranno ancora impegnati sia il numero uno al mondo che il serbo.