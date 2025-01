Sorteggi Australian Open: quando, a che ora e dove seguirli in streaming e in tv

Sale l'attesa per l'inizio degli Australian Open , il primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne Park dal 12 al 26 gennaio. Saranno dieci gli italiani al via , sei nel tabellone maschile e quattro in quello femminile, in attesa che si concludano le qualificazioni, con Jannik Sinner pronto a guidare la campagna azzurra da numero uno al mondo.

Australian Open, data e ora del sorteggio

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open avrà luogo giovedì 9 gennaio alle ore 4:30 italiane (le 14:30 locali) sugli spalti della Margaret Court Arena, dove i campioni in carica Jannik Sinner e Aryna Sabalenka porteranno i trofei vinti lo scorso anno per l'occasione. La cerimonia del sorteggio sarà presentata dagli ex tennisti australiani Todd Woodbridge e Jelena Dokic e condotta dal direttore del torneo Craig Tiley e dall'arbitro Wayne McKewn. Sarà trasmessa in diretta sui maxi schermi di Melbourne Park per gli appassionati presenti e sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del torneo.

I possibili avversari di Sinner

In qualità di testa di serie numero uno del tabellone, Sinner potrà incontrare uno tra Taylor Fritz (testa di serie n. 4) e Carlos Alcaraz (testa di serie n. 3) soltanto in semifinale, mentre potrà incrociare Alexander Zverev (n. 2) soltanto in finale. Ai quarti di finale il numero uno al mondo potrebbe incontrare una delle testa di serie dalla 5 alla 8 e quindi Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic e Alex de Minaur. Nei primi due turni l'azzurro affronterà giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra cui anche la mina vagante Nick Kyrgios, in tabellone grazie ad una wild card.