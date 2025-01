Kyrgios senza freni, l'attacco volgare a Sinner che coinvolge anche Anna Kalinskaya

Kyrgios non ha più freni. Il suo ritorno in campo si sta rivelando un fallimento. La sua presenza agli Australian Open è sempre più in dubbio per via dei numerosi problemi fisici. Intanto però Nick continua a passare il tempo con continui attacchi a Sinner, che restano ovviamente senza risposta. L’ultimo chiama in causa anche la sua relazione con Anna Kalinskaya, ex di Kyrgios. L’australiano usa termini volgari in uno dei suoi post deliranti. La tecnica ormai è consolidata: Kyrgios commenta un post di un utente. Si parla di un podcast in cui Wertheim dice che Nick ha preso di mira Sinner per vendicarsi del fatto che sta con Kalinskaya. Roddick afferma che dovrebbe essere ignorato, dato che vuole soltanto attirare l’attenzione.