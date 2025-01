È morto Rino Tommasi. Il mondo del tennis e dello sport in lutto

Il mondo del tennis e dello sport piange Rino Tommasi , un'icona del giornalismo: nato a Verona il 23 febbraio del 1934, si è spento oggi all’età di 90 anni. Celebri i suoi articoli e le sue telecronache nel tennis e nel pugilato. In tanti nel ricordarlo sui social si sono chiesti come avrebbe commentato le gesta di Jannik Sinner e il momento d'oro del tennis italiano. Per anni ha fatto coppia in telecronaca con Gianni Clerici . Negli anni ottanta ideatore e conduttore di La grande boxe, rotocalco televisivo a cadenza settimanale di pugilato, in onda sulle reti Fininvest. Spesso in coppia con l'amico Clerici ha commentato i principali avvenimenti tennistici per le reti per le quali i due hanno lavorato fino al 2010, a partire da TV Koper Capodistria, passando per Tele+ e Sky Sport. Le sue telecronache sono diventate famose per la competenza e l'ironia dei due commentatori.

Il ricordo della Federazione pugilistica italiana

"Pochi sono stati in grado di parlare, raccontare e narrare la nobile arte come hai fatto tu, Rino. Siamo certi che continuerai a farlo nei cuori di tutti noi, amanti della grande Boxe. Fai buon viaggio, Maestro". Così la Federazione pugilistica italiana ricorda il grande giornalista Rino Tommasi, scomparso oggi all'età di 90 anni. "Il Presidente Flavio D’Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico italiano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del grande Rino Tommasi", aggiunge la Fpi in un post su X.

Tommasi, una vita per il tennis

Tommasi da giovane "è stato anche un buon tennista di seconda categoria e vinto campionati italiani universitari", ricorda Supertennis. "Lo sport è da sempre una passione familiare. Suo padre Virgilio ha partecipato a due Olimpiadi, nel 1924 a Parigi e nel 1928 Amsterdam nel salto in lungo, suo zio Angelo ha gareggiato a Los Angeles nel salto in alto nel 1932. Premiato nel 1982 e nel 1991 dall'Ato come Tennis Writer of the Year, Giornalista sportivo dell'anno, ha vinto anche il prestigioso Ron Bookman Media Excellence Award (1993)”.

Tommasi, il ricordo di Malagò

Rino Tommasi "è stato un protagonista indiscusso del nostro mondo. Siamo vicini alla famiglia e al figlio Guido in questo momento di grande dolore e di tristezza per il movimento sportivo italiano". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel ricordo del grande giornalista scomparso oggi all'età di 90 anni. Tra i vari riconoscimenti collezionati in carriera, Tommasi ha vinto anche la Penna d’Oro del Coni (1979) e due premi di Letteratura Sportiva del Coni con i volumi ‘Storia del tennis’ e ‘La grande boxe’, mentre a Londra 2012 il Cio lo ha premiato quale uno dei giornalisti ad aver seguito il maggior numero di Giochi Olimpici, grazie alle sue undici partecipazioni.

Tommasi, il messaggio di Binaghi

"Il solo nominare Rino Tommasi equivale a evocare un bel pezzo di storia del tennis, avendo lui seguito da giornalista centinaia di Slam, di Coppe Davis, di Masters. Ricordiamo tutti la sua precisione statistica ma soprattutto la passione per il mondo della racchetta che condivideva insieme a quella per i ring". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel ricordare Rino Tommasi, scomparso oggi all'età di 90 anni. "Anche le sue telecronache con Gianni Clerici restano fonte di ispirazione per chi è venuto dopo di loro. A livello personale siamo stati avversari alle mie prime elezioni ma avevamo la stessa idea sulla formula che avrebbe dovuto avere la Coppa Davis, affinché fosse veramente il campionato del mondo per nazioni", ha aggiunto.