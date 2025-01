Roddick distrugge Kyrgios e ricorda l’aggressione alla ex fidanzata  

Roddick, attacco durissimo a Kyrgios

Roddick torna poi sull'episodio che ha coinvolto Kyrgios e la sua ex fidanzata Chiara Passeri e che portò il tennista australiano a dichiararsi colpevole di aggressione. "Quando ci sono momenti nella vita che non sono dei migliori, quando ti dichiari colpevole di aver aggredito fisicamente la tua ragazza, ma vuoi che la gente capisca il contesto… Volevi che le persone capissero il momento storico della tua vita, il che non rendeva tutto ciò accettabile, ma che almeno passasse il messaggio ‘questo non sono, questo non è quello che faccio, non sono un abusatore, anche se mi dichiaro colpevole di abusi'". Roddick ha bacchettato ancora Kyrgios, ricordandogli che in passato si era lamentato del bullismo online subito e non rendendosi conto che ora si comporta allo stesso modo: "È semplicemente ipocrita. È puramente ipocrita".