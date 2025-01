Alcaraz sconfitto da De Minaur in Australia: parte male la stagione per lo spagnolo

Inizia con una sconfitta la nuova stagione di Carlos Alcaraz. Nel suo primo impegno dell'AO Opening Week, evento che avvicina l'inizio degli Australian Open in programma dal 12 al 26 gennaio, il tennista spagnolo si è arreso al beniamino di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 4-6 10-5. Se per Alcaraz si trattava della prima partita della sua nuova stagione, De Minaur ha già avuto modo di scendere in campo in occasione della United Cup, rimediando due successi nelle sfide contro Tomas Martin Etcheverry e Billy Harris. Un fattore che ha sicuramente fatto la differenza per Alcaraz, che continua a lavorare in vista dell'esordio nel primo Slam della stagione, dove punta a migliorare i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.