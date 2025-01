Australian Open, Sinner contro Alcaraz e Djokovic solamente in finale: il possibile cammino verso il titolo

È ormai tutto pronto per l'inizio degli Australian Open , il primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne Park dal 12 al 26 gennaio. Sono stati sorteggiati i due tabelloni principali del torneo che vedrà al via, in attesa che si concludano le qualificazioni, già dodici italiani tra maschile e femminile. A guidare la campagna azzurra sarà il numero uno al mondo Jannik Sinner , presente insieme ad Aryna Sabalenka alla cerimonia del sorteggio, che sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale con Daniil Medvedev . Il cammino verso la conquista del suo terzo titolo Slam inizierà contro Nicolas Jarry per l'altoatesino, che nel sorteggio ha evitato le insidie Novak Djokovic e Carlos Alcaraz : potrà infatti incrociare il serbo e lo spagnolo solamente in finale.

Sinner, il possibile cammino verso la finale

Per la testa di serie numero uno il sorteggio del main draw avrebbe potuto nascondere più di qualche sorpresa. Sinner, Alcaraz (testa di serie n. 3) e Djokovic (n.7) avrebbero infatti potuto ritrovarsi tutti dalla stessa parte di tabellone, ma il verdetto è stato un altro. Il campione in carica del torneo inizierà la sua corsa contro il cileno Nicolas Jarry, prima di affrontare eventualmente al secondo turno Taro Daniel o Tristan Schoolkate. Potenziale derby al terzo turno, dove Sinner potrebbe incrociare Flavo Cobolli o Tomas Martin Etcheverry e agli ottavi di finale contro Holger Rune, Matteo Berrettini o Hubert Hurkacz. Nei quarti di finale possibile sfida contro Alex De Minaur o Stefanos Tsitsipas, mentre l'avversario della semifinale potrebbe essere uno tra Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Lorenzo Musetti. Solamente nell'ultimo atto del torneo, Sinner potrà infine affrontare Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Il sorteggio degli altri azzurri

TABELLONE MASCHILE:

Musetti vs Arnaldi

Cobolli vs Etcheverry

Berrettini vs Norrie

Darderi vs Martinez

Sonego vs Wawrinka

Nardi vs Diallo

Fognini vs Dimitrov

TABELLONE FEMMINILE:

Paolini vs Q/LL

Cocciaretto vs Shnaider

Bronzetti vs Azarenka