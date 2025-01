Paolini-Wei: quando si gioca gioca, orario e dove vederla in diretta tv

Inizio sulla carta tranquillo per Jasmine Paolini agli Australian Open 2025 . La tennista toscana affronterà infatti una qualificata o una lucky looser nel primo turno dello Slam down-under, come decretato dal sorteggio del torneo svoltosi nella notte italiana. Lontano un eventuale scontro con la numero uno Aryna Sabalenka, duplice campione in carica, inserita nella metà opposta del tabellone. In semifinale, invece, possibile sfida con Iga Swiatek .

Paolini: il cammino agli Australian Open

Il sorteggio di Melbourne ha consegnato a Jasmine Paolini un posto nella metà di tabellone con la numero due del ranking Iga Swiatek, affrontata nella prima finale Slam della carriera della tennista azzurra al Roland Garros. Dopo il primo turno con la qualificata Wei Sijia, in caso di vittoria la numero uno italiana se la vedrà con una tra la statunitense Taylor Townsend o alla messicana Renata Zarazua. Al terzo turno possibile incrocio con Elina Svitolina, mentre agli ottavi in proiezione la sfida potrebbe essere con una tra la brasiliana Haddad Maia e la britannica Boulter. Ai quarti un eventuale match con Elena Rybakina, mentre in semifinale arriverebbe il tanto atteso scontro con Swiatek. Solo in un'eventuale finale, invece, Paolini affronterebbe la leader della classifica Aryna Sabalenka.

Paolini-Wei, quando si gioca il match

Il match di Jasmine Paolini nel primo turno degli Australian Open contro Wei Sijia andrà in scena in una data ancora da definire tra domenica 12 e martedì 14 gennaio.

Paolini-Wei, i precedenti

Quello tra Jasmine Paolini e Wei Sijia è il primo match che vede le due giocatrici fronteggiarsi. Non ci sono quindi precedenti di questo confronto.

Paolini-Wei, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440