Sinner e l’insegnamento del match contro Tsitsipas: “Così la palla va velocissima…”

Dopo aver sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6(2) Alexei Popyrin nella sua prima uscita stagionale, Jannik Sinner è tornato in campo per un altro match test durante l'AO Opening Week, evento che precede l'inizio degli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. Il numero uno al mondo ha conquistato per 6-3 il primo set della sfida con Stefanos Tsistipas e continuano le buone sensazioni sul campo in vista dell'esordio ufficiale, che avverrà lunedì contro il cileno Nicolas Jarry sulla Rod Laver Arena.