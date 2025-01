Sinner doping, ossessione Kyrgios: "Udienza privata? Ma se non ha fatto niente..."

Kyrgios, il commento al veleno su Sinner

Kyrgios ha affidato ai social il suo pensiero su un dettaglio che l'ha fatto innervorsire: l'udienza che deciderà il futuro di Sinner si terrà a porte chiuse. Un aspetto che ha fatto aumentare nell'australiano i sospetti di un presunto trattamento di favore nei confronti del numero uno al mondo. Questo il suo messaggio su X: "Perché l'udienza sarà a porte chiuse? Se non hai fatto niente di sbagliato, allora che ci sia trasparenza". L'ennesima frecciatina a cui Sinner sceglierà di non replicare, come ha sempre fatto.