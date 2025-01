Sinner va in crisi con la classifica dei migliori sciatori: "Scusa Tomba…"

Sinner in una parola? Djokovic ha detto "sci", senza esitare. In effetti è l'altra grande passione di Jannik, insieme al tennis, e un po' ricorda anche il suo modo di muoversi in campo, elegante ma deciso. La neve e il gelo scorrono nel sangue del numero uno al mondo, ecco perché Eurosport per lui ha pensato un simpatico quiz prima dell'esordio agli Australian Open: comporre la classifica dei migliori sciatori di sempre. E non è stato semplice per Sinner slalomeggiare evitando gaffe ed errori di valutazione. Forse è stata una delle pochissime volte in cui Jannik, tra risate e battute, è sembrato in difficoltà.