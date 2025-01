Sinner e Alcaraz in campo insieme, fan increduli: è un doppio? No, la spiegazione è un'altra

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz insieme a sparare colpi in campo, uno accanto all’altro, come se fossero compagni di doppio. Uno spettacolo inedito a Melbourne, cui hanno potuto assistere provando un certo stupore gli appassionati di tennis. Sui social è diventato subito virale infatti il video in cui il numero uno al mondo e il suo più grande rivale spagnolo invece di sfidarsi si allenano dallo stesso lato del campo uno accanto all’altro. Perché è successo? Stanno pensando a un doppio insieme? No, la spiegazione è un’altra. La violenta pioggia che si è abbattuta su Melbourne ha costretto i due tennisti a cambiare i loro programmi di allenamento e spostarsi in campi al coperto.