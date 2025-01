Berrettini-Norrie, Australian Open: quando si gioca, orario e dove vederla in diretta tv

Tocca a Matteo Berrettini . Tornato a pieno regime e in fiducia dopo il trionfo in Coppa Davis dello scorso autunno , l'ex numero 6 del mondo va a caccia di un risultato importante agli Australian Open, dopo l'esordio con sconfitta nel primo turno dell'Atp di Brisbane. Nel primo turno dello Slam di Melbourne, il tennista romano se la vedrà con il britannico Cameron Norrie .

Berrettini-Norrie, quando si gioca il match

Il match di Matteo Berrettini nel primo turno degli Australian Open contro Cameron Norrie andrà in scena martedì 14 gennaio con orario ancora da definire.

Berrettini-Norrie, i precedenti

Per il solo precedente tra Berrettini e Norrie bisogna tornare indietro a giugno 2021, quando l'italiano si impose nella finale del Queen's in tre set (6-4 6-7(5) 6-3), conquistando il titolo sull'erba britannica, a poche settimane dalla finale di Wimbledon poi persa con Novak Djokovic.

Berrettini-Norrie, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440