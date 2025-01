Agassi non ha dubbi: "C'è una cosa che invidio ad Alcaraz, ma Sinner..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Quello tra Jannik Sinner è Carlos Alcaraz è il duello che anima il tennis del presente e del prossimo futuro. Due campioni che, prima di scendere in campo agli Australian Open (l'azzurro da campione in carica), vengono giudicati oggi da una stella del passato come Andre Agassi .

Le parole di Agassi su Alcaraz

"Nelle giornate brutte ho sofferto molto in campo, non avevo la disciplina per controllare le emozioni e sotto questo aspetto invidio molto Alcaraz, perché è sempre positivo”, ha detto l'ex tennista statunitense, oggi 54 enne, in un'intervista rilasciata all'Australian Open Podcast. Agassi ha definito poi Alcaraz come "divertentissimo, passerei ore a guardarlo giocare, quel modo di torturare i rivali con le smorzate mi fa impazzire”.

Agassi e il paragone con Sinner

Agassi si rivede però di più in Jannik Sinner, numero uno del mondo che a Melbourne difenderà il titolo conquistato lo scorso anno: "Sono sempre stato fermamente convinto di essere molto bravo a colpire la palla, penso che sia stato questo a farmi raggiungere così tanti obiettivi nella mia carriera, qualcosa che ora potrei vedere proprio in uno come Sinner. Quando lo vedi colpire la palla ti fa sentire bene - ha concluso l'americano -, anche il rumore dell'impatto".