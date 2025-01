Australian Open, l'avversario di Kyrgios si cancella dai social: "Ecco perché l'ho fatto"

- Il ritorno in campo agli Australian Open di Nick Kyrgios sta suscitando grande attenzione mediatica: il vulcanico tennista australiano, guarito da un lungo infortunio a un ginocchio, affronterà al primo turno il britannico, numero 92 del ranking Atp. Consapevole dell'importanza del match, Fearnley, in conferenza stampa, ha rivelato di essere particolarmente concentrato, alla domanda se avesse ricevuto messaggi in vista della partita con Kyrgios, idolo di casa: "Non ho parlato con nessuno - le parole del 23enne di Edimburgo - in realtà ho cancellato Instagram. Ricevevo un sacco di messaggi. Se l'ho deciso in base al sorteggio? Penso di sì. Era una cosa che volevo fare per cercare di rimanere il più possibile concentrato".