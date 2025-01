Rublev ricorda le vittorie contro Sinner e Alcaraz: "Non mentirò..."

Andrej Rublev si affaccia alla stagione 2025 con nuova serenità, dopo la depressione affrontata nello scorso anno. "Mi sento molto meglio - le parole del tennista russo al Guardian - non sono ancora al punto in cui vorrei, ma, finalmente, ho una solidità. Ho qualcosa con cui fare passi avanti perché, sei mesi fa, sono arrivato al momento peggiore della mia vita". Nonostante le difficoltà, Rublev è l'unico tennista ad aver battuto Sinner e Alcaraz nel 2024 : "Non mentirò e non dirò che non voglio vincere uno Slam. Questo è il sogno e farò del mio meglio per provarci. Ma se vincessi uno Slam, sicuramente non cambierebbe la mia vita. Mi darebbe solo un bel sollievo essere riuscito a vincere uno dei tornei più importanti. Non mi renderà più o meno felice. Prima pensavo che mi avrebbe cambiato la vita, ma non la cambierà affatto".

Il racconto della depressione

Rublev racconta poi la depressione, che l'ha portato a toccare il fondo dopo Wimbledon, quando ha perso al primo turno contro Francisco Comesana, che all'epoca era al 122° posto nel ranking Atp: "Quello è stato il momento peggiore che ho affrontato. Non riguardava il tennis, riguardava me stesso, dopo quel momento non vedevo un motivo per continuare a vivere la vita. Sembra un po' troppo drammatico, ma i pensieri nella mia testa mi stavano solo uccidendo, avevo molta ansia e non riuscivo più a gestirla. Ho iniziato a essere bipolare. Ora mi sento meglio. Riesco a vedere meglio le cose che stavano accadendo". Il 27enne russo continua il suo racconto: "Prendevo delle pillole antidepressive e non mi aiutavano per niente. Alla fine ho detto: 'Non voglio più prendere niente'. Ho smesso di prendere tutte le pillole e Marat Safin (ex tennista, russo come lui, n.d.r.) mi ha aiutato molto parlandomi. Mi ha fatto capire tante cose e ho iniziato a lavorare con uno psicologo. Ho imparato molto su me stesso e adesso, anche se non mi sento di buon umore o nel posto felice in cui vorrei essere, non provo più quella folle ansia e stress di non capire cosa fare della mia vita".