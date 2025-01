Sinner-Schoolkate, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria in tre set la sua corsa agli Australian Open. Nel primo match del suo 2025, il numero uno al mondo si è imposto su Nicolas Jarry per 7-6(2) 7-6(5) 6-1 e al secondo turno dello Slam di Melbourne troverà il beniamino di casa Tristan Schoolkate, numero 173 del mondo e in main draw grazie ad una wild card, che ha superato in rimonta il giapponese Taro Daniel con lo score di 6-7(6) 7-6(4) 6-1 6-4.