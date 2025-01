Djokovic, Kyrgios, Alcaraz diretta: segui l’Australian Open. Tennis oggi LIVE

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo il debutto vincente del campione in carica Jannik Sinner , che nel primo turno degli Australian Open ha vinto il suo incontro con il cileno Nicolas Jarry, altri big hanno fatto il loro esordio oggi (13 gennaio) a Melborune nel primo Slam della stagione. Tra i più attesi il serbo Novak Djokovic (in campo contro lo statunitense Nishesh Basavareddy), lo spagnolo Carlos Alcaraz (che ha battuto in tre set il kazako Alexander Shevchenko) e l'australiano Nick Kyrgios (battuto in tre set dal britannico Jacob Fearnley e subito fuori). Al secondo turno vola intanto Francesco Passaro : entrato in tabellone come 'lucky loser' dopo il forfait di Fabio Fognini , il perugino ha beneficiato del ritiro di Dimitrov . Segui la diretta della giornata.

11:51

Kyrgios, fuori dagli Australian Open tra le volgarità. E il commentatore si scusa

Tra i più critici nei confronti di Sinner dopo il caso Clostebol, Nick Kyrgios ha visto svanire subito il sogno di affrontare l'azzurro agli Australian Open dove è stato battuto all'esordio in tre set dal britannico Fearnley. Per l'australiano una brutta uscita di scena, tra parolacce e volgarità, con Mikey Perera, commentatore di 'Eurosport' che si è scusato con i telespettatori.

11:45

Subito un break per Djokovic nel quarto set contro Basavareddy

Avanti 2-1 nel conteggio dei set, Nole Djokovic è partito forte anche nel quarto parziale della sfida contro lo statunitense Basavareddy: subito break per il serbo (n.7 del mondo) che ora serve sull'1-0.

11:42

Australian Open, risultati primo turno:avanzano Draper e Kokkinakis

Jack Draper avanza al secondo turno dell'Australian Open, primo Slam della stagione. Il tennista britannico, testa di serie numero 15, ha superato all'esordio l'argentino Mariano Navone (4-6 6-3 3-6 6-3 6-2). Altri risultati di primo turno: Jordan Thompson (Aus, 27) b. Dominik Koepfer (Ger) 7-6(3) 6-4 4-6 6-3; Arthur Cazaux (Fra) b. Sebastian Baez (Arg, 28) 6-3 5-7 3-6 6-3 6-0; Felix Auger-Aliassime (Can, 29) b. Jan-Lennard Struff (Ger) 6-3 6-0 4-6 6-1; Alejandro Davidovich Fokina (Esp) b. Juncheng Shang (Chn) 7-6(1) 5-2 rit.; Jaime Faria (Por) b. Pavel Kotov (Rus) 6-1 6-1 7-5; Thanasi Kokkinakis (Aus) b. Roman Safiullin (Rus) 3-6 6-3 6-3 7-6(5); Yoshihito Nishioka (Jpn) b. Aziz Dougaz (Tun) 3-6 6-4 7-6(3) 6-3; Aleksandar Vukic (Aus) b. Damir Dzumhur (Bih) 6-7(3) 6-0 3-6 6-3 6-4; Sebastian Korda (Usa, 22) b. Lukas Klein (Svk) 6-3 0-6 6-3 7-6(6)

11:37

Kyrgios subito fuori agli Australian Open: Fearnley vince in tre set!

Il beniamino di casa Nick Kyrgios saluta subito gli Australian Open, eliminato al primo turno dal britannico Jacob Fearnley che ha vinto la partita in tre set: 7-6(3), 6-3, 7-6(1) il risultato finale. Per l'australiano resta ora il torneo di doppio.

11:34

Djokovic chiude 6-4 il terzo set e sorpassa Basavareddy

Djokovic ha capitalizzato al meglio l'unico break del terzo set chiudendo sul 6-4: è ora avanti 2-1 sullo statunitense Basavareddy nel conteggio dei parziali.

11:25

Kyrgios non molla: 5-5 nel terzo set con Fearnley

Dopo aver perso i primi due set (6-7, 3-6) Nick Kyrgios non molla nel match contro il britannico Fearnley: andato sotto di un break, l'australiano ha rimontato e il punteggio è ora sul 5-5.

11:19

Djokovic avanti di un break nel terzo set: 4-2 su Basavareddy

Dopo aver perso il primo set (4-6) Djokovic è cresciuto nel match contro lo statunitense Basavareddy: il serbo ha vinto il secondo parziale (6-3) e nel terzo è avanti di un break (4-2).

11:13

Dimitrov si ritira: Passaro al secondo turno degli Australian Open

Infortunio e ritiro per Grigor Dimitrov, che esce subito fuori agli Australian Open. Avanza così al secondo turno il 24nne perugino Francesco Passaro (n.104 Atp), che aveva vinto il primo set (7-5) ed era avanti 2-1 nel secondo contro il bulgaro (n.10 Atp). Nel prossimo match l'azzurro (entrato in tabellone come 'lucky loser' per il ritiro di Fabio Fognini) sfiderà il vincitore dell'incontro tra il belga Goffin e il francese Bonzi.

11:07

Alcaraz in scioltezza: Shevchenko battuto in tre set, ora c'è Nishioka!

Chiusura in scioltezza per Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto i primi due set ha dominato anche il terzo set sfida contro il kazako Shevchenko, valida per il primo turno degli Australian Open: 6-1, 7-5, 6-1 il risultato finale. Lo spagnolo (n.3 Atp) affronterà ora nel secondo turno il giapponese Yoshihito Nishioka (n.65 Atp), vincitore al debutto contro il tunisino Aziz Dougaz (n.231 Atp).

11:01

Break per Djokovic: 1-0 su Basavareddy nel terzo set

Dopo il medical time-out chiesto da Basavareddy è ripreso il math tra lo statunitense e il serbo Nole Djokovic, che dopo aver perso il primo set (4-6) e vinto il secondo (6-3) è partito strappando il servizio al rivale nel terzo (1-0).

10:58

Ripartito il match tra Passaro e Dimitrov

Dopo il primo set vinto da Passaro (7-5) e il medical-time out chiesto da Dimitrov è ripartita la sfida, valida per il primo turno degli Australian Open: 1-0 per il bulgaro che ha tenuto il servizio.

10:54

Djokovic vince il secondo set (6-3), medical time-out per Basavareddy

Dopo aver perso il primo set (4-6), Djokovic ha reagito conquistando il secondo (6-3) nella sfida di primo turno contro Basavareddy agli Australian Open. Problema muscolare però per lo statunitense che ha chiesto il medical time-out e l'intervento del fisioterapista. Gioco per il momento fermo.

10:51

Medical time-out per Dimitrov: è sotto di un set con Passaro

Dopo aver perso il primo set contro l'azzurro Passaro (5-7), il bulgaro ha chiesto il medical tieme-out: cinque minuti nello spogliatoio a disposizione per il numero 10 del ranking.

10:48

Passaro, partenza da urlo: 7-5 a Dimitrov nel primo set!

Inizio di Australian Open da urlo per Francesco Passaro, entrato in tabellone come 'lucky loser' dopo il ritiro di Fognini: il 24enne perugino (n.104 Atp) ha vinto il primo set (7-5) nella sfida di primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 Atp), trovando il break decisivo nell'undicesimo game.

10:40

Alcaraz rimonta Shevchenko e vince anche il secondo set (7-5)

Un altro break per Alcaraz che si aggiudica così in rimonta il secondo set della sfida contro Shevchenko, valida per il primo turno degli Australian Open: 7-5 il risultato in favore dello spagnolo, che aveva già dominato il primo parziale (6-1).

10:36

Kyrgios perde anche il secondo set: 6-3 per Fearnley

Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, Nick Kyrgios ha ceduto anche il secondo nella sfida contro Fearnley valida per il primo turno degli Australian Open: 6-3 per il britannico che è ora avanti 2-0 sull'australiano nel conteggio dei parziali.

10:33

Controbreak di Alcaraz: 5-5 con Shevchenko

Controbreak di Alcaraz nel secondo set della sfida contro Shevchenko: 5-5 il punteggio, dopo che lo spagnolo ha dominato il primo parziale (6-1).

10:24

Djokovic-Basavareddy, 2-1 nel secondo set: si resta 'on serve'

Continua a giocare bene Basavareddy contro Djokovic. Lo statunitense ha vinto il primo set contro il serbo (6-4), che ora conduce 2-1 il secondo in cui per ora si resta 'on serve'.

10:20

Alcaraz perde ancora il servizio: Shevchenko avanti 4-3 nel secondo set

Dopo aver vinto il primo set )6-1) ed essersi portato avanti 3-1 nel secondo, Carlos Alcaraz ha perso due servizi di fila contro Shevchenko che è ora avanti 4-3 nel parziale.

10:16

Kyrgios in difficoltà nel secondo set: è sotto 0-3!

Dopo aver perso il primo set al tie-break contro Fearnley, Kyrgios è ora in difficoltà nel secondo parziale: il britannico ha già trovato un break ed è avanti 3-0 nel punteggio.

10:13

Shevchenko non molla: 3-3 con Alcaraz nel secondo set

Dopo aver perso nettamente il primo set contro Alcaraz (1-6), Shevchenko non molla nel secondo: sotto 3-1 dopo aver perso il servizio, il kazako ha trovato il controbreak e poi riagganciato lo spagnolo sul 3-3.

10:08

Avvio in salita per Djokovic: Basavareddy vince il primio set!

Avvio in salita per Djokovic al debutto negli Australian Open: il serbo ha infatti perso il primo set della sfida contro il 19enne statunitense Basavareddy, capace di chiudere il parziale in proprio favore con il punteggio di 6-4.

10:05

Kyrgios perde il primo set: Fearnley vince il tie-break

Primo set perso al tie-break dal beniamino di casa Kyrgios nel match del primo turno degli Australian Open contro Fearnley: l'australiano si è arreso al tie-break, vinto 7-3 dal britannico.

10:03

Break di Alcaraz: 3-1 su Shevchenko nel secondo set

Dopo aver dominato il primo set (6-1), Alcaraz è in fuga anche nel secondo parziale della sfida contro il kazako Shevchenko: break al quarto game e spagnolo avanti 3-1.

10:01

Iniziata la sfida tra l'azzurro Passaro e Dimitrov

Sul cemento della '1573 Arena' è iniziato il match tra il bulgaro Dimitrov (n.10 Atp) e il perugino Passaro (entrato in tabellone come 'lucky loser' dopo il ritiro dell'altro azzurro Fognini).

9:54

Kyrgios tiene il servizio: 6-5 nel primo set con Fearnley

Si resta 'on serve' nel primo set del match tra Kyrgios e il britannico Fearnley: 6-5 per l'australiano il punteggio alla 'John Cain Arena'.

9:48

Break di Basavareddy: Djokovic insegue nel primo set!

Break di Basavareddy che si porta sul 4-3 nel primo set della sfida contro Djokovic sul cemento della 'Rod Laver Arena': il serbo è costretto a inseguire.

9:43

Alcaraz, primo set dominato: 6-1 contro Shevchenko

Primo set dominato da Alcaraz contro il kazako Shevchenko sul cemento della 'Margaret Court Arena': tre i break dello spagnolo (n.3 Atp) che ha chiuso il parziale sul 6-1.

9:40

Djokovic-Basavareddy, si resta 'on serve': 3-2 per il serbo

Non si spezza l'equilibrio nel primo set del match tra Djokovic e Basavareddy: si resta 'on serve' con il serbo (n.7 Atp) ora avanti 3-2 nel punteggio.

9:37

Avvio di match equilibrato tra Kyrgios e Fearnley: 3-3 nel primo set

Avvio di match equilibrato tra l'australiano Kyrgios e il britannico Fearnely: si resta 'on serve' nel primo set alla 'John Cain Arena' con il punteggio ora sul 3-3.

9:31

Alcaraz in fuga nel primo set: 4-1 su Shevchenko

Buon avvio di partita per Carlos Alcaraz, che è già avanti di due break nel primo set del match di esordio agli Australian Open contro il kazako Alexander Shevchenko: lo spagnolo conduce 4-1 nel punteggio.

9:26

Kyrgios spinto dai tifosi della 'John Cain Arena': è avanti 2-1

Iniziato anche il match di primo turno che sul cemento della 'John Cain Arena' vede protagonista l'australiano Nick Kyrgios contro il britannico Jacob Fearnley: caloroso il tifo del pubblico per l'australiano idolo di casa ora avanti 2-1 in un avvio di primo set equilibrato e senza alcun break.

9:22

Djokovic in campo: iniziata la sfida con Basavareddy

Sul campo centrale della 'Rod Laver Arena' è iniziato il match tra Nole Djokovic (10 volte trionfatore negli Australian Open) e lo statunitense Nishesh Basavareddy. Il serbo è avanti 1-0 dopo aver tenuto il servizio nel primo game della partita.

9:17

Iniziato il match di Alcaraz contro Shevchenko

Iniziato il match di Alcaraz contro Shevchenko sul cemento della 'Margaret Court Arena'. Il kazako ha tenuto il servizio nel primo game e ora risponde contro lo spagnolo.

9:06

Sinner, il consiglio da campione ai bambini dopo la vittoria con Jarry

Parlando a caldo dopo il successo conquistato al primo turno degli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry, il numero uno del mondo Jannik Sinner ha voluto dare un consiglio speciale ai bambini che lo considerano un esempio.

8:57

Buona la prima tra le donne per Swiatek e Gauff

La polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff, rispettivamente teste di serie numero 2 e 3, avanzano al secondo turno all'Australian Open femminile, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne Park. Gauff ha regolato all'esordio con un doppio 6-3 la connazionale Sofia Kenin, mentre Swiatek ha eliminato per 6-3 6-4 la ceca Katerina Siniakova. Altri risultati di primo turno: Tomljanovic (Aus) b. Krueger (Usa) 6-4 4-6 6-4; Gibson (Aus) b. Sonmez (Tur) 3-6 7-6(5) 6-1; Dolehide (Usa) b. Bejlek (Cze) 7-6(5) 6-2; Uchijima (Jpn) b. Linette (Pol) 4-6 6-2 7-6(8); Samsonova (Rus, 25) b. Rakhimova (Rus) 6-2 6-4; Svitolina (Ukr, 28) b. Cirstea (Rou) 6-4 6-4; Sramkova (Svk) b. Volynets (Usa) 3-6 6-2 6-2

8:50

Sinner al secondo turno: chi sarà l'avversario e quando si gioca

Vittorioso contro il cileno Nicolas Jarry, il campione in carica e numero uno del mondo Jannik Sinner aspetta ora il secondo tuirno agli Australian Open, in cui affronterà un avversario mai incontrato prima.

8:43

Australian Open: tra poco in campo Djokovic, Alcaraz e Kyrgios

Sessione serale in corso agli Australian Open con tre attesissimi match di primo turno programmati in contemporanea e al via tra poco (ore 9:10 italiane circa) sui campi in cemento di Melbourne: Nole Djokovic (n.7 Atp) sfida lo statunitense Nishesh Basavareddy sul cemento della 'Rod Laver Arena'; l'australiano Nick Kyrgios affronta il britannico Jacob Fearnley nella 'John Cain Arena'; lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 Atp) affronta invece il kazako Alexander Shevchenko nella 'Margaret Court Arena'

8:35

Sinner sorride dopo il successo al debutto: "Sono stato bravo"

"Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set". Sorride Jannik Sinner nel giorno del suo esordio stagionale che lo ha visto passare il primo turno agli Australian Open di tennis battendo il cileno Jarry. "Dell'Australia - ha detto il n.1 del mondo, campione in carica a Melbourne, dopo aver vinto il suo match - mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto". "Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona - conclude il campione altoatesino ringraziando il suo staff -. L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me".

8:29

Australian Open femminile: Bronzetti elimina Azarenka, fuori Cocciaretto

Lucia Bronzetti avanza al secondo turno all'Australian Open femminile, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista romagnola, n.76 Wta, ha sconfitto all'esordio la bielorussa Victoria Azarenka, n.24 del ranking e 21 del seeding, trionfatrice due volte a Melbourne (2012 e 2013) ma capace di arrivare di nuovo in semifinale due anni fa, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(2), dopo due ore e 13 minuti di gioco. Fuori invece Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA, sconfitta in un'ora e 45 minuti di partita, per 7-6(4) 6-4, dalla russa Diana Shnaider, n.13 della classifica mondiale e 12 del tabellone, dopo aver mancato due set point nel primo parziale.

8:25

Fognini si ritira: sarà Passaro a sfidare Dimitrov da 'lucky loser'

Non ci sarà Fabio Fognini ma Francesco Passaro a sfidare (oggi, 13 gennaio) il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 Atp) al primo turno dell'Australian Open, primo Slam stagionale scattato sul cemento di Melbourne. Il perugino, numero 104 del ranking mondiale, è subentrato come lucky loser al ligure, costretto a dare forfait prima di scendere in campo. Nel suo primo match dell'anno, nelle qualificazioni ad Adelaide, si era ritirato dopo cinque game.

8:21

Primo turno, i risultati dei match già disputati: ok Tiafoe e Mensik

Non solo la vittoria di Sinner con Jarry e la sconfitta di Tsitsipas con Michelsen, altri match di primo turno sono stati giocati agli Australian Open. Ecco i risultati: Frances Tiafoe (Usa, 17) b. Arthur Rinderknech (Fra) 7-6(2) 6-3 4-6 6-7(4) 6-3; Roberto Carballes Baena (Esp) b. Alejandro Tabilo (Chi, 23) 1-6 6-2 6-3 7-6(1); Nuno Borges (Por) b. Alexandre Muller (Fra) 6-7(2) 6-3 6-2 7-5; James Duckworth (Aus) b. Dominic Stricker (Sui) 6-2 6-4 6-2; Fabian Marozsan (Hun) b. Thiago Seyboth Wild (Bra) 6-3 6-7(5) 7-5 5-7 7-5; James McCabe (Aus) b. Martin Landaluce (Esp) 6-4 6-3 6-4; Jakub Mensik (Cze) b. Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-1 6-7(3) 6-3 6-3.

8:08

Australian Open, Tsitsipas subito out: avanza Michelsen

Stefanos Tsitsipas esce di scena al primo turno dell'Australian Open, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 26enne tennista greco, n.11 del ranking Atp e del tabellone, si è arreso all'esordio allo statunitense Alex Michelsen, 42esimo del ranking mondiale e vincente in quattro set, con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4.

8:04

Montepremi più ricco di sempre: quanto guadagna chi vince gli Australian Open

Negli Australian Open in palio il montepremi più ricco di sempre: gli organizzatori hanno incrementato gli introiti per i partecipanti e in tutte le categorie, a partire dalle qualificazioni.

7:56

Australian Open, buona la prima per Sinner: sconfitto Jarry al debutto

Buona la prima agli Australian Open per il campione in carica Jannik Sinner: il numero uno al mondo si è imposto in tre set nella sfida con il cileno Nicolas Jarry per dare il via alla sua rincorsa al bis sul cemento di Melbourne.

Melbourne (Australia)