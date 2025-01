Australian Open, Tsitsipas subito fuori a sorpresa: "È colpa del karma"

Non poteva iniziare peggio la nuova stagione di Stefanos Tsitsipas . Dopo un 2024 al di sotto delle aspettative e il solo Masters 1000 di Montecarlo messo in bacheca lo scorso anno, il tennista greco esce di scena al primo turno degli Australian Open per mano del classe 2004 statunitense Alex Michelsen , che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4. In conferenza stampa, il finalista dell'edizione 2023 dello Slam di Melbourne non ha nascosto tutta la sua delusione dando la colpa a qualcosa di "superiore".

Tsitsipas: "Sono stato colpito dal karma"

"È abbastanza ironico - ha detto Tsitsipas in conferenza stampa -. La mia idea era quella di provare ad andare in fondo agli Australian Open. Sapevo che la prima cosa da prendere in considerazione era non giocare il doppio. Credo che il karma mi abbia colpito. Non sono stato in grado di fare risultato o di giocare come speravo in questa edizione. L’obiettivo era quello di risparmiare energie e di essere più fresco per la seconda settimana del torneo”.