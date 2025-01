Jarry perde e attacca Sinner sul doping: "Ho da dire una cosa sull'argomento"

Le parole di Jarry sul caso Sinner

Jarry è tornato a parlare della sua esperienza in occasione della sfida con Sinner, all'esordio nello Slam di Melbourne. "Mi sarebbe piaciuto lo stesso supporto che ha ricevuto lui quando è successo a me - le sue parole al quotidiano "La Tercera" alla vigilia del match con Jannik -. È qualcosa che mi tocca personalmente. Cerco di lavorarci, di parlarne, di non farmi influenzare, ma è qualcosa che non riesco ancora a superare del tutto".