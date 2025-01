Osaka, le terribili parole durante gli Australian Open: "Ho la testa altrove"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Naomi Osaka supera senza problema il primo turno degli Australian Open , ma la sua testa è altrove: "Controllo la mappa degli incendi di Los Angeles ogni volta che posso per vedere cosa sta succedendo. La stavo guardando prima e il fuoco è a tre isolati da casa mia ". Queste le sue parole dopo aver battuto per 6-3, 3-6, 6-3 la francese Caroline Garcia, nonostante non fosse totalmente concentrata sull'incontro che ha disputato.

Osaka: "È stato davvero difficile per me"

"Onestamente non credo di essere stata molto concentrata - il suo commento sull'incontro -. È stato davvero difficile per me. Credo sia più difficile ora perché trovo che la mia sia più di una casa, lì ho tanti ricordi con mia figlia. Ci sono così tante cose, ricordi, e ovviamente non puoi salvarli tutti quando chiedi a qualcun altro di andare a casa tua e prendere le tue cose. Quindi, in questo senso, è davvero dura giocare ora". La tennista giapponese ha chiuso rassicurando che tutti i suoi familiari sono al sicuro: "È dura. Non credo che tornerò a Los Angeles subito dopo questo torneo, non penso che sia abbastanza sicuro tornare lì. Anche questo mi spinge a sperare di rimanere qui il più a lungo possibile".