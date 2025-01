Berrettini-Rune, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Secondo turno di lusso per Matteo Berrettini agli Australian Open , dove si troverà di fronte Holger Rune . Il giocatore danese, classe 2003, ha superato il match d'esordio battendo al quinto set il cinese Zhang Zhizhen con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4. L'azzurro ha invece vinto al primo turno contro Cameron Norrie, superato con lo score di 6-7(4) 6-4 6-1 6-3 .

Berrettini-Rune, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Rune, valido per il secondo turno degli Australian Open, andrà in scena giovedì 16 gennaio con orario ancora da definire.

Berrettini-Rune, i precedenti

Berrettini insegue Rune nei precedenti tra i due. Il danese ha infatti conquistato tre dei quattro incontri che ha visto i due fronteggiarsi, vincendo ad Acapulco nel 2023 e lo scorso anno nei Masters 1000 di CIncinnati e Shanghai. L'italiano aveva però fatto sua la prima sfida in assoluto, imponendosi in tre set nel 2022 durante il torneo di Indian Wells.

Berrettini-Rune, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440