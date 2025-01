Berrettini, il messaggio in diretta tv agli italiani: la divertente frase scritta sulla telecamera

Mentre in Italia è notte fonda, Matteo Berrettini conquista la prima vittoria dell'anno agli Australian Open . Sceso in campo all'una, sono ormai le quattro passate quando il tennista romano chiude al quarto set l'incontro del primo turno con Cameron Norrie , conquistato con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-1 6-3. Al secondo turno troverà il danese Holger Rune , che ha impiegato cinque set per superare il cinese Zhang.

Berrettini: esultanza e messaggio agli italiani

Dopo l'esultanza liberatoria in campo per il successo in rimonta, Berrettini si avvicina alla telecamera e lancia un messaggio agli italiani rimasti in piedi per seguirlo: "Ora potete dormire", la scritta dell'ex numero 6 del mondo sull'obiettivo. Matteo tornerà in campo giovedì per il secondo turno dello Slam di Melbourne.