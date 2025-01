Medvedev impazzisce in Australia: fa a pezzi una telecamera e scatena la reazione del pubblico

Avvio complicato per Daniil Medvedev in questi Australian Open. Nonostante l'esordio sulla carta semplice, il numero cinque del ranking Atp va sotto due set a uno contro il tailandese Kasidit Samrej, numero 418 al mondo e in corsa nel tabellone principale grazie a una wild card. Il giocatore russo, non certo nuovo a plateali sfoghi in campo nei momenti di difficoltà, non reagisce certo bene al risultato inaspettato contro un avversario che non avrebbe dovuto rappresentare un problema.