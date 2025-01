Lo strano messaggio di Medvedev all’avversario: “Così può avere soldi e ragazze”  

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Non parte benissimo l'avventura di Daniil Medvedev agli Australian Open . Il tennista russo riesce a superare con grande fatica il primo turno, rimontando il tailandese Kasidit Samrej , numero 418 al mondo, e chiudendo la sfida in cinque set (6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2). Un avvio non proprio esaltante, con Medvedev che ha già mostrato la sua rabbia in campo spaccando una telecamera . Un debutto che non fa ben sperare per i prossimi incontri, ma il numero cinque del mondo ha voluto comunque scherzare nell'intervista post-match.

Medvedev dopo il match: lo strano messaggio

"So che faccio meglio quando gioco di più a tennis - le parole di Medvedev -. Quindi mi sono detto: perché giocare solo un’ora e mezza? Ho bisogno di almeno 3 ore per arrivare al mio massimo. No seriamente, nel secondo e terzo set non sono riuscito a toccare la palla". Poi sul suo sfidante, nel torneo grazie ad una wild card e che ha sfiorato un risultato clamoroso, ha aggiunto: "Avevo visto i suoi match ma non erano di questo livello, mi ha sorpreso. Se giocherà ogni match come questo, la sua vita sarà fantastica: soldi, donne, casinò , tutto quello che vorrà. Gli auguro di giocare ogni match come quello di oggi".