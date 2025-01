Sinner e l’incontro in allenamento che riguarda anche Cahill: si emozionano tutti

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open . Il numero uno, vittorioso contro il cileno Nicolàs Jarry all'esordio , è sceso nuovamente in campo guidato dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill per preparare la prossima sfida, che lo vedrà di fronte al tennista di casa Tristan Schoolkate . Durante la sessione in campo, però, c'è tempo anche per qualche momento di leggerezza.

Sinner in campo con il padre di Cahill

Cahill, coach australiano di Sinner, ha infatti fatto entrare il padre John, 84enne ex giocatore di football, che si è fermato in campo per salutare Sinner e per chiacchierare. Un momento sicuramente emozionante sia per il padre dell'allenatore che per il numero uno, che tornerà in campo nella giornata di giovedì.